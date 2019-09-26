Экипаж «Союза МС-15» перешел на МКС

Члены экипажа корабля «Союз МС-15» перешли на борт Международной космической станции. Сразу после этого они вместе с другими космонавтами провели сеанс связи с Землей, чтобы пообщаться с коллегами, родными и близкими.

В данный момент на станции находятся девять человек, среди которых три россиянина. На «Союз МС-15» прибыли космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в мире участник космического полета из ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.

В программу экспедиции МКС, сообщает Роскосмос, входят научно-прикладные исследования и эксперименты, а также работы по обеспечению работоспособности и дооснащению станции. Помимо астронавтов, с Байконура на МКС прибыло 180 килограмм груза: оборудование, укладки для экспериментов и исследований и в рамках программы символической деятельности, а также личные вещи экипажа.

Пилотируемый корабль «Союз МС-15» состыковался с МКС в 22:43 мск 25 сентября. Спустя восемь дней – 3 октября – аль-Манусри покинет станцию вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом на корабле «Союз МС-12».