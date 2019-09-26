Детская задачка заставила пользователей Сети усомниться в своих умственных способностях

Детская задачка из учебника по английскому языку взбудоражила умы Интернета: пользователи Сети возмутились тому, насколько непростым оказалось задание.

В частности, на картинке в одном столбике представлены слова на английском языке, в другом - геометрические фигуры. По условиям задачи, необходимо сопоставить слова из первого столбика с фигурами из второго.

Однако, несмотря на то, что задание предназначено для детей, не каждый пользователь Сети справился с ним.

«Даже дети умнее меня, плачу», - написал один из комментаторов.

Другой пользователь назвал себя «слишком старым» для решения этой головоломки. Были и те, кто призвал помочь с задачей.

Позже оказалось, что для решения задания не требуется знание английского языка: геометрические фигуры из правого столбика повторяют очертания слов из левой колонки. Таким образом, чтобы решить ребус, необходимо просто мысленно вписать слова в формы.

Задание и ответ к нему были опубликованы в Twitter.