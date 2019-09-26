СМИ: Максима Аверина задержали за дебош на борту самолета

Заслуженного артиста России Максима Аверина задержали во время авиаперелета. Причиной стало хулиганское поведение актера.

Как сообщает ТАСС, Аверин вступил в словесную перепалку с экипажем рейса Барнаул – Москва. По данным информагентства, артист в том числе использовал нецензурную лексику. После приземления рейса в столичном Шереметьево Аверина задержали правоохранители.

По словам собеседника ТАСС, после этого на актера составили протокол по статье «Мелкое хулиганство», санкция которой предусматривает штраф либо административный арест сроком до 15 суток.