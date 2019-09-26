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Нетребко поддержала Пласидо Доминго после скандала

Наталия Майорова
21:24 26.09.2019
Накануне вокруг имени певца разразился скандал: его обвинили в сексуальных домогательствах.
Нетребко поддержала Пласидо Доминго после скандала
© Фото: anna_netrebko_yusi_tiago, Instagram

Российская оперная певица Анна Нетребко выступила в одном из самых престижных мировых театров «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке в знак поддержки знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго. Накануне вокруг имени певца разразился скандал: его обвинили в сексуальных домогательствах.

«Вчера давали "Макбета". Все молодцы. Пласидо, мы тебя любим», - написала Нетребко в своем Instagram.

Доминго разорвал контракт с «Метрополитен-опера» после 50 лет сотрудничества. Поводом к тому стали утверждение нескольких женщин, которые заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время. Они говорили, что тенор якобы пытался заставить их вступить с ним в интимную связь, за что обещал роли в постановках. Сам Пласидо Доминго отрицал все обвинения в свой адрес.

Администрация «Метрополитен-опера» до последнего ждала результатов расследования. Однако, как заявил Доминго, он решил уйти по собственному желанию, чтобы не отвлекать коллег по сцене. 

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