Нетребко поддержала Пласидо Доминго после скандала

Российская оперная певица Анна Нетребко выступила в одном из самых престижных мировых театров «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке в знак поддержки знаменитого испанского тенора Пласидо Доминго. Накануне вокруг имени певца разразился скандал: его обвинили в сексуальных домогательствах.

«Вчера давали "Макбета". Все молодцы. Пласидо, мы тебя любим», - написала Нетребко в своем Instagram.

Доминго разорвал контракт с «Метрополитен-опера» после 50 лет сотрудничества. Поводом к тому стали утверждение нескольких женщин, которые заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время. Они говорили, что тенор якобы пытался заставить их вступить с ним в интимную связь, за что обещал роли в постановках. Сам Пласидо Доминго отрицал все обвинения в свой адрес.

Администрация «Метрополитен-опера» до последнего ждала результатов расследования. Однако, как заявил Доминго, он решил уйти по собственному желанию, чтобы не отвлекать коллег по сцене.