В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах с 1 октября

В МЧС подтвердили введение запрета на курение на балконах с 1 октября. Он коснется лоджий квартир в жилых домах.

Отныне закон запрещает использовать открытый огонь на балконах квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Помимо этого, ряд изменений также коснется и объектов торговли и медицинских организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, правительство РФ утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима, которые коснулись открытого огня на балконах и лоджиях квартир. Они были внесены по инициативе МЧС России, но не касаются специально отведенных мест для курения, предусмотренных законодательством.