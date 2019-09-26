История инноваций: какой путь прошел «Интерфакс» к своему 30-летнему юбилею

Редакции независимого информационного агентства «Интерфакс» 26 сентября исполнилось 30 лет. По случаю знаменательной даты руководители организации рассказали «Звезде», каким было агентство на заре своего становления и какой путь прошло до нынешнего статуса одного из ведущих российских СМИ.

Исполнительный директор группы «Интерфакс» Владимир Герасимов и руководитель Службы финансово-экономической информации Юрий Погорелый вспомнили самые значимые вехи развития агентства и то, какие препятствия при этом приходилось преодолевать.

«Наша история – это история инноваций информации, того, как менялись технологии в данной сфере. Мы были созданы как первое независимое информационное агентство на волне гласности в СССР. И тогда нам тоже помогли новые технологии: у государства был полный контроль за распространением оперативной информации, поэтому обходным вариантом оказалась факсимильная связь», - вспоминает Герасимов.

По его словам, «Интерфакс» и начал свою деятельность с продажи и аренды факсов вместе с подпиской на новости. Таким образом редакция получила возможность доставлять оперативную информацию способом, которым до нее никто не пользовался.

«Мы шли на рынок с новыми технологиями. По мере того, как появлялась возможность создавать кредитное бюро, мы создавали кредитное бюро; мы создавали продукты для появления легального рынка информации о компаниях, что сильно повысило «прозрачность» бизнеса и снизило риски», - рассказал Владимир Герасимов.

В свою очередь, Юрий Погорелый коснулся важной в журналистской среде темы честности и правдивости, заявив, что редакция информагентства следует данным принципам с максимальной отдачей.

«Журналистская хартия “Интерфакса” - это свод правил, это наша напечатанная совесть. Это документ, про который не только помнят, но и в который верят. Это история про то, что ты должен быть ответственен перед своими читателями, перед своими источниками и перед собой. Что ты сделал все, что мог, чтобы написать правду и сделать мир лучше», - поделился глава СФЭИ.

Погорелый также отметил, что в неявном виде хартия «Интерфакса» существовала все 30 лет жизни агентства, но когда штат сотрудников вырос, был сформирован документ, являющийся теперь редакционной конституцией.

На сегодняшний день «Интерфакс» занимает одно из мест в тройке лидирующих информационных агентств России и является крупнейшей в странах СНГ информационной группой, объединяющей в себе более трех десятков компаний. За время своего существования «Интерфакс» удостоился множества наград и премий, среди последних – «Лучшие федеральные СМИ» (конкурс «Экономическое возрождение России», 2008 год) и «Культура, СМИ и массовые коммуникации» («Премия Рунета», 2015 год).