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Погребенный во тьме: четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри

Наталия Майорова
21:04 26.09.2019
До сих пор руины энергоблока излучают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму.
© Видео: Ruptly © Фото: Ruptly

Разрушенный взрывом четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС показали изнутри. Кадры были сделаны RT из диспетчерской.

До сих пор руины энергоблока излучают радиацию, в 40 тысяч раз превышающую норму. На видео показано то, что осталось после взрыва: пульты, экраны и таблички, погребенные в темноте.

Как уточняет RT, в энергоблок были допущены журналисты в рамках презентации путеводителя по Зоне отчуждения: на сотрудников СМИ надели специальные защитные костюмы и не позволяли им находиться в помещении более пяти минут.

Десятого июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому изменяется порядок пребывания в Чернобыльской зоне: теперь она стала открытой для туристов. Также был снят запрет на съемку.

В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над тем, который был разрушен взрывом.

За первые восемь месяцев текущего года Зону отчуждения посетили более 74 тысяч человек, причем почти 14,5 тысяч их них побывали на территории Чернобыльской АЭС в августе.

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