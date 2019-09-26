Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

В четверг, 26 сентября, депутаты Элистинского городского собрания назначили исполняющим обязанности главы Элисты Дмитрия Трапезникова. Об этом сообщили в администрации города.

Уточняется, что решение было принято по рекомендации главы Калмыкии Бату Хасикова.

Трапезников родился 12 апреля 1981 года в Краснодаре, однако учился он в Донецке. В период с 2010 по 2012 годы там же работал первым заместителем главы Петровского районного совета. В 2014 году Трапезников был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР, а позже, в 2015 году, стал первым заместителем руководителя администрации главы ДНР. Еще через год, в 2016-м, Трапезников стал заместителем председателя Совета министров ДНР.

Кроме того, ему было присвоено воинское звание полковника Вооруженных сил ДНР. С августа прошлого года Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР, председателем Совета министров ДНР, Верховным главнокомандующим ДНР.