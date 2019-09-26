Жириновский выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака

Политик и депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака.

В комментарии «Звезде» он отметил, что за свою жизнь экс-глава Франции успел сделать очень много.

«Соболезнуем. Очень много он занимал постов во Франции. Очень много сумел сделать, занять свою нишу», - сказал Жириновский.

Во Франции сегодня, 26 сентября, ушел из жизни Жак Ширак. Бывший президент Пятой республики возглавлял страну в течение 12 лет.

Ширак был большим другом России: он хорошо знал русский язык и неоднократно приезжал в нашу страну. Телеграмму с соболезнованиями семье Ширака направил президент РФ Владимир Путин.