Жириновский выразил соболезнования в связи со смертью Жака Ширака
Политик добавил, что бывший президент Франции «успел занять свою нишу» и сделал очень много за время правления страной.
© Фото: Mathieu Mouraud, globallookpress
Политик и депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака.
В комментарии «Звезде» он отметил, что за свою жизнь экс-глава Франции успел сделать очень много.
«Соболезнуем. Очень много он занимал постов во Франции. Очень много сумел сделать, занять свою нишу», - сказал Жириновский.
Во Франции сегодня, 26 сентября, ушел из жизни Жак Ширак. Бывший президент Пятой республики возглавлял страну в течение 12 лет.
Ширак был большим другом России: он хорошо знал русский язык и неоднократно приезжал в нашу страну. Телеграмму с соболезнованиями семье Ширака направил президент РФ Владимир Путин.