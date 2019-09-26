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Красное солнце и птицы: метеорологи назвали действительно работающие погодные приметы

Наталия Майорова
19:08 26.09.2019
Всего, по мнению синоптиков, действительно работают лишь две приметы из всех, известных в России.
Красное солнце и птицы: метеорологи назвали действительно работающие погодные приметы
© Фото: Robin Loznak, globallookpress

Из всех известных в России погодных примет доверять можно лишь двум, убеждены метеорологи. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, даже эти приметы подходят только для краткосрочного прогнозирования.

«Первое - красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое - дожди и непогода. Это действительно так», - рассказал метеоролог.

Вильфанд объяснил: цвет солнца зависит от наличия или отсутствия фронтального раздела, который отделяет воздушные массы и создает тем самым оптический эффект.

«Вторая примета: если ласточки или любые другие птички низко летают, то это к дождю. Это так, и объяснение простое - у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», - подчеркнул синоптик.

Что же касается остальных примет, то они не работают, убежден Вильфанд. В заключение, он посоветовал больше доверять метеорологическим прогнозам, чем народным мудростям.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в России. В частности, на севере европейской части страны, в том числе и в столичном регионе, ожидается температурный фон выше нормы.

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