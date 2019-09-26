Пушистое знамение: свадьбу американцев прервало массовое вторжение енотов

В ботаническом саду Сан-Франциско фотосессию на пышной свадьбе прервало внезапно появление пушистых енотов: семейство не просто вторглось на территорию, где молодожены Зак и Сара отмечали торжество, но и стало участниками фотосессии.

© thedodo.com

Несмотря на нежданных гостей, торжество не было прервано. Фотограф не растерялся и сделал серию снимков молодоженов с пушистыми гостями.

© thedodo.com

«Мы сошли с тропы, но они продолжали приближаться к нам», - вспоминает фотограф.

© thedodo.com

Еноты разрешили украсить собой торжество: после нескольких снимков семейство мирно удалилось прочь. Молодожены решили, что такое «пушистое явление» - это хороший знак, сообщает The Dodo.