Четыре стихии и пятнадцать полигонов: «Звезда» покажет кадры экспериментальной программы «Взвод»

Строгий отбор участников, тяжелейшие условия и более 15 полигонов – впервые в истории Министерство обороны России проводит экспериментальную программу доподготовки офицерского состава.

Участникам предстоит выполнить задания, сравнимые по сложности с подготовкой бойцов спецназа, в четырех стихиях. При этом, бойцов специального назначения среди них нет. Вместе с ними испытания проходят и съемочные группы «Звезды»: отснятый материал они объединили в специальный проект под названием «Взвод».

Бойцы не называют своих фамилий и мест постоянной службы. Они должны показать высший класс физической и огневой подготовки и технических знаний: не только захватить беспилотник условного неприятеля, но и запустить его в небо, чтобы узнать, где находится противник; не только остановить его, но и использовать его технику.

За короткий срок молодых лейтенантов научили стрелять как артиллеристов, прыгать с парашютом как десантников, управлять всеми видами транспорта. Все они получили практические навыки на все случаи военной жизни.

На место в первом экспериментальном отряде, занимающемся по новейшей программе доподготовки, претендовали 4500 офицеров из всех военных округов России. До участия дошли 30 лучших, среди которых оказались 4 девушки.

Смотрите все этапы программы доподготовки в серии специальных репортажей «Взвод» на телеканале «Звезда».