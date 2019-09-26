Снежная «стрижка»: в Башкирии коммунальщики устроили покос травы под обильным снегопадом

В Башкирии работники коммунальных служб вышли на работу в необычных условиях: они решили косить траву под обильным снегопадом. Очевидец редкого зрелища опубликовал кадры в социальных сетях.

На ролике мужчина в оранжевой спецодежде не обращает внимания на капризы природы и трудолюбиво выполняет свои обязанности.

«Идет активная фаза заготовки придорожного сена. Запасаемся вдоволь. Отправим на экспорт», - иронично отметил автор видео.

Кадры были размещены на Facebook.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в России. В частности, на севере европейской части страны, в том числе и в столичном регионе, ожидается температурный фон выше нормы.