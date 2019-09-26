Экстренная эвакуация: что произошло с загоревшимся при посадке в Барнауле самолетом

Полет проходил в штатном режиме, на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа. Туристы возвращались в Барнаул после отдыха во вьетнамском городе Камрань. Как только борт коснулся взлетно-посадочной полосы, то сразу подпрыгнул и снова начал набирать высоту – загорелась правая стойка шасси. Пилот объявил об экстренной эвакуации через надувные трапы.

Следователи рассматривают основные варианты аварийной посадки, которыми являются ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Большинство пострадавших получили травмы при спуске по надувным трапам. Повезло тем, кто успел покинуть самолет первым. Позже началась давка и паника, но люди смогли выбраться из загоревшегося самолета.

В настоящий момент известно о 56 пострадавших. Травмы были ими получены из-за особенностей строения трапов, оказавшихся слишком скользкими и широкими. Встречали пассажиров сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. Оперативное подразделение аэропорта находилось на исходных позициях в момент посадки лайнера.

Удивительное совпадение: тем же утром в аэропорту прошли учения. Аварийная посадка полностью повторила их сценарий: пожар, эвакуация пассажиров, работа экстренных служб. Следователи продолжают разбираться в деталях произошедшего.