В здании Минобороны открылся офис «Промсвязьбанка»

Сегодня, 26 сентября, в здании Министерства обороны в Москве на Фрунзенской набережной открылся офис «Промсвязьбанка» - «Вежливый». ПСБ является основным банком, работающим с гособоронзаказом и обслуживающим личный состав. Состав участников церемонии открытия был внушительный: первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и председатель правления «Промсвязьбанка» Петр Фрадков.

Уже сегодня офис заработал на полную мощность: сотрудники Минобороны РФ теперь могут получить там зарплатную карту, а также оформить ипотеку или рефинансировать ее, взять кредит по льготной ставке или снять наличные в банкомате.

Руководитель организации обещает, что качество услуг будет на высшем уровне.

«Не будем забывать о тех продуктах, которые мы предлагаем, и о тех, кто здесь работает: офицеры, военнослужащие гражданские служащие. Ждем здесь всех с большим удовольствием», - подчеркнул Фрадков.

По его словам, сегодняшнее событие - очередной этап развития компании. ПСБ уже удалось структурировать работу с оборонными предприятиями, наладить финансовое сотрудничество с военной промышленностью, а также сформировать новую линейку услуг для военнослужащих.

«Вежливый» - это первый офис в Москве, открытый под обновленным брендом «ПСБ - банк сильных людей». Новый формат подразумевает светлые и открытые помещения, пространство, организованное по принципам эргономики и рационального зонирования.

«Промсвязьбанк» активно развивает сеть филиалов по всей стране. Специализированные офисы уже открыты в Чебаркуле, Комсомольске-на-Амуре, Чите, Власихе, Архангельске, Балтийске, а также в Наро-Фоминске и Краснознаменске.

В планах банка - привлечь в этом году около 100 тысяч клиентов. Целевой аудиторией являются военнослужащие, сотрудники предприятий ОПК, военные пенсионеры и члены их семей.