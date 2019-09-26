В МИД РФ предложили перенести заседание Первого комитета ГА ООН за пределы США

В российском министерстве иностранных дел выступили с предложением об ответных мерах на невыдачу США виз ряду дипломатов делегации РФ. В частности, ведомство предлагает перенести заседание Первого комитета ГА ООН за пределы США.

Как заявил первый заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, вопрос об этом уже поставлен в практической плоскости.

«Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», - заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

При этом дипломат подчеркнул, что проблема является не чем иным, как пренебрежением Соединенными Штатами своими обязательствами как страны, принявшей в 1947 году на своей территории штаб-квартиру ООН и заключившей соответствующие соглашения.

«Это новое качество пренебрежения любыми нормами, новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене», - заявил также Рябков.

Напомним, десять делегатов из России не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.