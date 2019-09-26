Любовь к Пушкину и России: чем запомнится бывший президент Франции Жак Ширак

Во Франции сегодня, 26 сентября, ушел из жизни Жак Ширак. Бывший президент Пятой республики возглавлял страну в течение 12 лет. Ширак был большим другом России: он хорошо знал русский язык и неоднократно приезжал в нашу страну. Телеграмму с соболезнованиями семье Ширака направил президент РФ Владимир Путин.

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами», - сказал российский лидер.

Во Франции официально траур не объявляли: как только прозвучала новость о смерти Жака Ширака, каждый француз воспринял ее как личную трагедию.

«Мы узнали об этой печальной новости утром в офисе. У меня достаточно молодой коллектив в компании, но даже они чувствовали, что ушла эпоха. Думаю, что он много сделал для Франции в целом, и это невероятно грустно», - отметила жительница Парижа Кристина Хэй.

В Париже приспустили флаги на государственных зданиях, а все государственные каналы прервали эфир для экстренных выпусков новостей и изменили сетку вещания, чтобы напомнить стране о масштабе личности. Парламент Франции начал работу с минуты молчания.

«Мы только что узнали о смерти Жака Ширака, я прошу вас почтить его память минутой молчания», - заявил спикер парламента Ричард Ферранд.

Президент Франции на протяжении 12 лет был дважды премьер-министром и провел три срока на посту мэра Парижа. Жак Ширак давно отошел от большой политики. Он умер в преклонном возрасте в кругу своей семьи, но заставил говорить о себе всех без исключения - друзей, соратников и политических оппонентов.

«Несмотря на все разногласия с Жаком Шираком, его очень уважали заморские территории Франции. Он был президентом, способным противостоять безумию войны в Ираке», - сообщила глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Жак Ширак был одним из немногих на Западе, кто открыто и последовательно выступал против американского вторжения в Ирак и не поверил в пробирку, которой Колин Пауэлл размахивал в ООН. Последствия той войны всеобще известны, хотя химического оружия в Ираке так и не нашли.

Соболезнования поступают в Париж со всех уголков планеты: действующий президент Франции Эммануэль Макрон отменил рабочую поездку, чтобы выступить с обращением к нации. Его будут транслировать в прямом эфире в 21:00 по московскому времени.

Бывший глава Пятой республики Франсуа Олланд назвал Ширака «другом для каждого гражданина Франции», а Николя Саркози написал в Сети о большой личной утрате.

Жак Ширак руководил Францией с 1995 по 2007 год. Он мог разговаривать по-русски и любил Александра Пушкина, даже перевел главу из «Евгения Онегина».

За большой личный вклад в развитие двусторонних отношений Жак Ширак стал первым иностранным кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.