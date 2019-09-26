Мадуро поделился впечатлениями от визита в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о своем визите в Москву и встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Он позитивно оценил итоги рабочей поездки.

Мадуро поделился впечатлениями от визита в своем Twitter-аккаунте и там же опубликовал видеообращение с Красной площади. Он назвал «выдающимся» проведенный рабочий день с Путиным и заявил, что уезжает из России «счастливым».

«Мы утвердили план стратегического сотрудничества, чтобы с победой завершить 2019 год и обеспечить процветание в будущем», - сообщил Мадуро.

Он уточнил, что путь, намеченный во время визита, служит продолжением дела предыдущего президента страны Уго Чавеса, и передал благодарности России и Путину.

Главы России и Венесуэлы встретились в Кремле 25 сентября. На переговорах Путин заявил о поддержке Россией легитимной власти в латиноамериканской стране. Он также оценил военно-техническое сотрудничество двух государств.