Уголовное преследование участника массовых беспорядков в Москве Алексея Миняйло прекращено

Уголовное преследование участника массовых беспорядков 27 июля в Москве Алексея Миняйло прекращено.

Басманный суд Москвы отпустил мужчину на свободу под подписку о невыезде, не удовлетворив ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. О прекращении уголовного преследования подзащитного объявил его адвокат.

Что именно вменялось Миняйло, не сообщается. Он был последним фигурантом дела, который находился в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках.