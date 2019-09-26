В ДНР отказались от помощи белорусских миротворцев

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не нуждается в помощи белорусских миротворцев. По его словам, обеспечить порядок на своей территории республика может самостоятельно.

«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. Минск является местом переговоров Международной контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс», - сказал Пушилин.

Ранее в Кремле также прокомментировали предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворцев в Донбасс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для такой инициативы необходимо в первую очередь определить отношение к ней сторон конфликта.