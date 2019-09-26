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В ДНР отказались от помощи белорусских миротворцев

Егор Левин
17:38 26.09.2019
В ДНР заявили, что выбор Минска в качестве места переговоров Международной контактной группы является достаточным вкладом Белоруссии в урегулирование конфликта.
В ДНР отказались от помощи белорусских миротворцев
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не нуждается в помощи белорусских миротворцев. По его словам, обеспечить порядок на своей территории республика может самостоятельно.

«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики. Минск является местом переговоров Международной контактной группы. Это очень ценный и более чем достаточный вклад Белоруссии в мирный процесс», - сказал Пушилин.

Ранее в Кремле также прокомментировали предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворцев в Донбасс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для такой инициативы необходимо в первую очередь определить отношение к ней сторон конфликта.

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