Посол РФ во Франции рассказал о дипломатических успехах Жака Ширака

Посол Алексей Мешков рассказал «Звезде», как оказался свидетелем работы бывшего президента Франции Жака Ширака, которого не стало в четверг, 26 сентября. Российский дипломат запомнил политика только с позитивной стороны, как действительно ценного союзника РФ.

«Я присутствовал на переговорах Жака Ширака с российским руководством в начале 2000-х годов, когда он был президентом Франции. Всем нам он запомнился как настоящий друг России, как человек, который глубоко и тонко знал российскую культуру, как человек, заложивший основу современных российско-французских отношений. Так что мы потеряли настоящего друга», - сказал Мешков.

В ответ на вопрос, есть ли у Франции преемник Ширака, посол заявил, что через десять лет, прошедших с окончания его президентского срока, российско-французские отношения после некоторой паузы вновь находятся на подъеме.

«Хотелось бы рассчитывать, что данная позитивная тенденция продолжится и в будущем», - подытожил дипломат.

Напомним, утром 26 сентября во Франции умер бывший президент страны Жак Ширак. Его не стало на 87-м году жизни. Ширак возглавлял свою страну на протяжении 12 лет - с 1995 по 2007 год - и был единственным французским политиком, дважды становившимся премьер-министром (1974 и 1986 годы).