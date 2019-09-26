Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
Геннадий Манаков совершил два космических полета на орбитальной станции «Мир».
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Сегодня, 26 сентября, умер Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков. Ему было 69 лет.
О трагическом событии сообщил депутат Государственной думы, космонавт Максим Сураев.
«Сегодня ушел из жизни Геннадий Михайлович Манаков. Очень жаль! Светлая память!» - написал он в своем Twitter.
Геннадий Манаков совершил два космических полета на орбитальной станции «Мир».