«Наизусть цитировал Евгения Онегина»: обозреватель «Звезды» рассказал о знакомстве с Жаком Шираком

Жак Ширак олицетворял дух старой Франции, который был утрачен последующими главами государства. Так считает обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов.

Журналист выразил сожаление в связи со смертью бывшего французского лидера, с которым был знаком лично.

«Он входит в плеяду последних крупных президентов Франции. После этого - и так считают сами французы - все были временщики. С Жаком Шираком я встречался и довольно хорошо знаю его окружение. Он воевал в Алжире, где стал лейтенантом, был ранен и через семью своей жены вошел в политику. Он цитировал наизусть "Евгения Онегина", когда хотел - вел переговоры с Владимиром Путиным без переводчика. Это, конечно, потеря. Последние годы его имидж пострадал из-за нападок социалистов. Но все же он олицетворял дух старой Франции: он был одновременно и профессиональным военным, и плюс к этому он имел дух независимой голлистской Франции. Это то, что было уже полностью утрачено Франсуа Олландом. Я думаю, что очень многие граждане будут скорбеть», - отметил Артамонов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».