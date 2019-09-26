Рассекречен текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским

Сотрудник американских спецслужб, который поднял тревогу из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, направил жалобу сенатору Ричарду Берру и главе комитета по разведке палаты представителей Адаму Шиффу. В ней он сообщил, что американский лидер якобы применяет силу своей администрации, подстрекая таким образом зарубежное государство вмешаться в выборы 2020 года.

В тексте жалобы уточняется, что данное вмешательство включает давление на иностранное государство для расследования в отношении одного из политических противников Трампа.

«Личный адвокат президента Рудольф Джулиани является ключевой фигурой его попыток. Генпрокурор Барр тоже кажется замешанным», - говорится в документе.

О публикации документа написал член комитета по разведке палаты представителей, республиканец Крис Стюарт в своем Twitter.

В среду, 25 сентября, в Белом доме опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Данная беседа стала поводом для начала процедуры импичмента американского президента.

В июле главы США и Украины провели телефонный разговор. Главный оппонент Трампа на выборах и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал опубликовать расшифровку беседы, так как подозревает лидера страны в попытке давления на украинского коллегу с целью начала расследования против сына Байдена.

Трамп 24 сентября разрешил опубликовать стенограмму разговора, назвав происходящее «продолжением охоты на ведьм».