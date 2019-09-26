Суд отпустил последнего фигуранта дела о беспорядках в Москве под подписку о невыезде

Басманный суд Москвы отпустил на свободу Алексея Миняйло, участника массовых беспорядков на акции, прошедшей в центре столицы 27 июля.

Судебные органы отклонили ходатайство о домашнем аресте, с которым выступили следователи и представитель прокуратуры. Судья Артур Карпов постановил отпустить Миняйло на свободу под подписку о невыезде.

При этом, как сообщает РИА Новости, что именно вменяется участнику акции, неизвестно. Он был последним фигурантом дела, который находился в СИЗО по обвинению в массовых беспорядках.