Медведев подписал распоряжение о ввозе лекарств, не производящихся в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение для обеспечения детей лекарственными препаратами, не производящимися на территории России. Уже в октябре в страну ввезут 11 тысяч упаковок лекарств.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, предположительно, первой партии должно хватить на год. Распределение препаратов по регионам и семьям будет производиться на основании поступивших ранее заявок.

В случае, если количества лекарств в первой партии окажется недостаточно, в правительстве будет принято дополнительное распоряжение об импорте.