Опубликовано видео задержания восьмерых подозреваемых в убийстве депутата Татьяны Сидоровой

Сотрудники МВД совместно со Следственным комитетом РФ задержали восьмерых человек, которые подозреваются в исполнении убийства депутата и его семьи в Раменском районе, совершенном в 2012 году. Операция была осуществлена в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе Шишканова.

Особо тяжкое преступление было совершено в 2012 году: тогда 53-летняя женщина и ее семья были похищены из собственного дома в селе Малахово на территории Раменского района Подмосковья. До сих пор их местонахождение не установлено.

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что участниками преступления стали члены преступного сообщества, которое возглавляется лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

«На днях оперативникам МВД России совместно со следователями СК РФ удалось выйти на след предполагаемых исполнителей резонансного убийства. Мероприятия по задержанию восемь фигурантов были проведены в Псковской, Рязанской, Тверской и Московской областях», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Поиск места захоронения тел похищенной женщины и ее родственников в настоящее время продолжается.