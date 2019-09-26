Искривление пространства и времени показали на видео

«Искривленный мир черной дыры» показали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Она демонстрирует, как гравитация искажает взгляд человека на окружающий мир.

В частности, визуализация имитирует появление черной дыры, где падающее вещество собирается в тонкую и горячую структуру - аккреционный диск. Данный мир показан таким, каким можно было бы его увидеть, например, в кривом зеркале.

Экстремальная гравитация черной дыры искажает свет, который испускается различными областями аккреционного диска, тем самым деформируя ее внешний вид. Яркие узлы постоянно формируются и рассеиваются в диске по мере того, как магнитные поля наматываются и закручиваются через вспенивающийся газ.

Внешние части вращаются медленно, но газ ближе к центру черной дыры набирает скорость, близкую к скорости света: в результате яркие узлы не только растягиваются, но и разрезаются. На диске это явление проявляется в виде светлых и темных полос.

Ближе к черной дыре гравитационное искривление становится сильнее, постепенно обретая такую экстремальность, что нижняя часть диска и вовсе визуально превращается в яркое кольцо света, очерчивающее черную дыру. Такое кольцо принято называть фотонным, сообщает Science Alert.

Исследователи отмечают, что смоделированная черная дыра - сферическая, поэтому фотонное кольцо выглядит почти круглым и идентичным с любого угла зрения. Внутри него можно увидеть лишь тень черной дыры, площадь которого вдвое больше точки невозврата, которую также принято называть горизонтом событий. Ученые убеждены: благодаря такому моделированию становится возможным понять то, что имел в виду Альберт Эйнштейн, говоря о гравитации, искажающей ткань пространства и времени. Кадры были опубликованы на YouTube.