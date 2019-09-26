В Совете Федерации назвали Ширака фигурой мирового масштаба

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака и рассказал, каким политик запомнился мировой общественности.

Джабаров назвал Ширака фигурой мирового масштаба и одним из самых значимых современных политиков, отметив, что именно в годы его президентства позитивно развивались отношения Франции и России.

«Очень жаль, что этот человек ушел из жизни, потому что он реально оставил свой след и в европейском мире, и в российско-французских отношениях», - сказал зампред.

Джабаров напомнил, что и в то время, несмотря ни на что, у двух стран возникали противоречия, так как одна из них находилась в составе НАТО, но и при этом найти общий язык оказывалось не настолько затруднительно.

«С Шираком можно было разговаривать и договариваться, он умел слышать и слушать. Жаль, что мир потерял этого политика. Достойный сын Франции, всегда в первую очередь защищавший интересы своей страны», - сказал Джабаров.

Напомним, утром 26 сентября во Франции умер бывший президент страны Жак Ширак. Его не стало на 87-м году жизни. Ширак возглавлял свою страну на протяжении 12 лет - с 1995 по 2007 год - и был единственным французским политиком, дважды становившимся премьер-министром (1974 и 1986 годы).