Тектонический «удар»: в Стамбуле вновь произошло землетрясение

Второе землетрясение за последние два дня произошло неподалеку от Стамбула. Его магнитуда составила 5,9. Сейсмологи классифицируют такие тектонические удары как «разрушительные».

Известно, что очаг находился в акватории Мраморного моря в 70 километрах от Стамбула. Об ущербе или пострадавших пока не сообщается.

По данным местных СМИ, после первых толчков в мегаполисе началась паника.

В среду, 25 сентября, в пограничной зоне между Пакистаном и Индией произошло землетрясение магнитудой 5 и 8 баллов, в результате которого погибли более 20 человек и более 300 получили ранения.