Бьют по мирным кварталам: опубликовано видео со сбитого беспилотника ВСУ

ВСУ сегодня потеряли еще один беспилотный летательный аппарат типа Phantom. Сотрудникам Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики удалось извлечь из него неповрежденную карту памяти, на которой оказалась запись момента сброса самодельного взрывного устройства на гражданский автомобиль.

Жертв удалось избежать по счастливой случайности: на кадрах видно, что снаряд не взорвался. Видеозапись будет передана в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, заявили в НМ ДНР.

Напомним, вчера ВСУ обстреляли окраины Донецка. А при попытке эвакуировать местных жителей из опасных районов под огонь попали медики ДНР. Удар по врачам ВСУ корректировали с беспилотника.