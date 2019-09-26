МО РФ проводит экспериментальную программу доподготовки для офицеров

Впервые в истории вооруженных сил Минобороны России проводит экспериментальную программу доподготовки офицерского состава. Право пройти ее получили лучшие из лучших.

Для эксперимента отвели более 15 полигонов. Суть его состоит в том, что бойцы отряда проходят интенсивную подготовку для решения любых боевых задач, присущих в первую очередь подразделениям специального назначения и разведки.

«Профильные вузы не всегда уделяют достаточное внимание подготовке в качестве и составе спецподразделений. Специфика современных реалий говорит о том, что люди должны проходить подготовки», - рассказал начальник инструкторской группы гвардии Сергей Исаев.

Речь идет о скрытом перемещении в тылу условного противника, преодолении при помощи альпинистского снаряжения различных препятствий, захвате вражеской бронетехники. При этом каждый боец отряда должен быть «мастером на все руки», уметь пользоваться даже водолазным оборудованием и вступить в бой, буквально всплыв под самым носом у противника из-под воды.

Это экспериментальный отряд в его составе 30 человек, в том числе в него входят несколько девушек. На начальном этапе эксперимента на участие в нем претендовали 4500 молодых офицеров из всех военных округов, и в результате жесткого конкурсного отбора до этой стадии подготовки добрались только 30 военнослужащих.

Девушкам в этом отряде приходится выполнять все задачи наравне с мужчинами, никаких поблажек для них не предусмотрено.

При этом задачи, присущие спецназу, выполняют офицеры, до этого к спецподразделению отношения не имевшие.

В ходе подготовки военнослужащие выполняли учебные задачи на 15 полигонах: высоко в горах, в арктических условиях, в пустыне на юге страны.

Все это происходило на глазах у съемочный группы нашего телеканала, и скоро в эфире «Звезды» будет дан старт целой серии специальных репортажей под названием «Взвод».