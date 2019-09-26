Путин направил супруге Ширака соболезнования

Президент России Владимир Путин направил свои соболезнования супруге бывшего французского лидера Жака Ширака.

Глава РФ отметил огромные знания французского политического деятеля, которыми всегда восхищался. Путин подчеркнул, что с именем Ширака связана целая эпоха современной истории Франции.

«На посту президента Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет», - говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что Ширак всегда отличался дальновидностью в принятии своих решений и защищал интересы своего государства.

В сообщении Путина отмечается, что Россия никогда не забудет личный вклад бывшего французского президента в развитие отношений двух стран, которое приносило пользу обеим сторонам. В конце своего сообщения президент РФ выразил искреннее сочувствие членам семьи, родным и близким Жака Ширака.

Бывшего французского лидера не стало утром 26 сентября на 87-м году жизни. Жак Ширак был главой Франции с 1995 по 2007 год.