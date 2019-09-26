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Телеканал «112 Украина» лишили лицензий на вещание

Лина Давыдова
14:46 26.09.2019
Соответствующее решение приняли члены Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания единогласно.
Телеканал «112 Украина» лишили лицензий на вещание
© Фото: 112 Pavlo Gonchar ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию вещателю «Новый формат ТВ», который входит в структуру телеканала «112 Украина». Соответствующее решение было принято на заседании единогласно.

По данным Нацсовета, «телеканал систематически нарушал условия лицензии и получал несколько предупреждений». Утверждается, что нарушения не были исправлены, поэтому регулятор решил применить «самую жесткую санкцию».

Телеканал «112 Украина» отреагировал на лишение лицензии. Представители СМИ заявили, что расценивают действия Нацсовета «как жесткую цензуру, подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине».

В то же время в компании подчеркнули, что «112 Украина», сайты «112.ua» и «112.international» продолжают свою работу.

Всего Нацсовет отказал в продлении лицензии пяти из шести цифровых вещателей, входящих в структуру «112 Украина».

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