Руководитель протокола Горбачева и Ельцина вспомнил о встречах с Шираком

Жак Ширак был интересным человеком и великим политиком конца прошлого века, выстраивавшим добрые отношения с Россией. Об этом рассказал «Звезде» советник президента РФ в 2000-2011 годах, руководитель протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

«Первый раз Жака Ширака я встретил, когда еще работал с Горбачевым. Это был наш визит во Францию в 1985 году. Тогда Ширак был мэром города Парижа. Он напрямую нам сказал, что ему нравится в нас и что не нравится. Многим из нашей делегации это пришлось не по душе. Но потом, проанализировав сказанное, мы поняли, что он был прав», - сказал Шевченко.

Руководитель протокола президента вспомнил, что у Бориса Ельцина сложились дружеские отношения с Жаком Шираком. По словам Владимира Шевченко, они писали друг другу письма, по возможности созванивались.

«Когда Борис Николаевич приехал на "Ролан Гаррос", уже не будучи президентом страны, Жак Ширак предоставил ему свою ложу. Ельцина встречали и провожали так, как будто ничего не изменилось в должностях», - сказал Шевченко.

Ранее стало известно, что сегодня утром, 26 сентября, во Франции скончался бывший президент страны Жак Ширак. Ему было 86 лет.