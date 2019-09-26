Леонид Решетников назвал Жака Ширака великаном европейской политики

Жак Ширак был великаном западноевропейской политики. Таких политических деятелей, как он, сейчас в Европе нет. Об этом «Звезде» заявил бывший директор Российского института стратегических исследований генерал-лейтенант СВР РФ Леонид Решетников, комментируя новость о смерти экс-президента Франции.

«Жак Ширак был одним из последних великанов западной и европейской политики. Это реально великан, в том смысле, что он мыслил геополитически всегда, стратегически. Я помню, как он говорил: Россия, вы плохо свою строну понимаете. Вы не страна, вы отдельная цивилизация. Вам многое дано, чтобы быть отдельной цивилизацией. Даны огромные территории, запасы природные, народ героический. Так он видел Россию. Так далеко не все наши политические деятели видят Россию. Он понимал Россию как цивилизацию, которая несет миру свое видение, свое понимание, свое мироощущение, свой смысл, свою миссию. Это очень редкое качество для западноевропейского политика и для наших политиков. Он и как человек любил Россию. Учил русский язык, мог объясняться на русском. Сейчас из политиков Западной Европы с ним никто не может сравниться. Жак Ширак работал над идеей, что Европа без России - неполноценна. Таких политиков, как он, в Европе сейчас нет», - рассказал Решетников.

Утром в четверг, 26 сентября, во Франции ушел из жизни бывший президент страны Жак Ширак. Ему было 86 лет.

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007 год. За свою политическую карьеру он также был мэром Парижа и премьер-министром Франции.