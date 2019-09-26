За импичмент Трампа выступили более 200 конгрессменов

Идея запуска процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу получила одобрение большинства членов Палаты представителей Конгресса, которая находится под контролем оппозиционной Демократической партии. Такие данные приводит издание Politico.

За импичмент проголосовали 218 демократов, из которых 217 являются демократами, а один — независимым. Решение о запуске процедуры отрешения президента от должности приняли после заседания в Палате представителей, которое прошло накануне. На нем рассматривался вопрос о начале расследования против Трампа после его разговора с Владимиром Зеленским. Дело в том, что американского президента подозревают в давлении на украинского коллегу. Якобы Трамп в одном из разговоров попросил Зеленского начать расследование против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына в обмен на предоставление финансовой поддержки Украине. Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах в 2020 году.

Информация об этом вызвала в США серьезный скандал. Накануне Белый Дом опубликовал стенограмму июльской беседы двух президентов. Министерство юстиции США не нашло в разговоре Трампа и Зеленского нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения расследования.