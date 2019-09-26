Россиянам запретили курить на балконах

Правительство РФ утвердило внесение изменений в правила противопожарного режима, согласно которым с 1 октября этого года россиянам запрещают использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, общежитий и гостиниц. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Изменения были внесены по инициативе МЧС России. Теперь по новым правилам на балконах и лоджиях нельзя будет не только жарить шашлыки, но и зажигать свечи и курить. Нововведения не касаются специально отведенных мест для курения, предусмотренных законодательством.

Ранее Минздрав предложил штрафовать курильщиков за каждый перекур в рабочее время. Однако эту инициативу не поддержали в Минтруде, так как курение не может рассматриваться как фактор, который учитывается при установлении зарплаты.