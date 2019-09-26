Масштабное форсирование реки на БМД-2: кадры с воздуха

На учениях ВДВ в Псковской области более 200 военнослужащих десантировались с самолетов Ил-76 на аэродром условного противника.

Согласно легенде учений, десантники захватили аэродром «противника», совершив марш и преодолев водную преграду на штатной технике: БМД-2, БТР-Д, 2С9 «Нона», 1В119 «Реостат».

После этого военные закрепились в назначенном рубеже.

Захват плацдарма обеспечил беспрепятственный подход основным силам соединения. Сотни боевых машин приступили к форсированию реки.

Преодолев водную преграду, военнослужащие закрепились на рубеже и вытеснили «противника». В маневрах приняли участие более полутора тысяч человек.

Учения начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. В них задействовано более полутора тысяч военнослужащих гвардейского соединения ВДВ и более 100 единиц боевой техники.