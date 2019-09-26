В новосибирских школах запретили правило «звонок для учителя»

Прокуратура Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты, действующие в некоторых школах Маслянинского района области, согласно которым действует правило, что звонок дается исключительно для учителя. И только после разрешения педагога ученик имеет право покинуть класс.

По мнению прокуратуры, данные акты нарушают «права и законные интересы несовершеннолетних». Эти положения противоречат законодательству об образовании и нарушают нормы СанПина, согласно которым длительность урока не должна превышать 45 минут, в первом полугодии первого класса - 35 минут, во втором - 40 минут, пишет сайт kp.ru.

Действующие в учебных организациях правила также нарушают права школьников на отдых во время перемены и на свободный труд, говорится в сообщении областной прокуратуры.