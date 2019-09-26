Скончался бывший президент Франции Жак Ширак

Во Франции на 87-м году жизни скончался бывший президент страны Жак Ширак. Об этом сообщает AFP со ссылкой на семью политика.

По данным информагентства, экс-глава государства умер утром 26 сентября в окружении своих родных.

Жак Ширак возглавлял Францию на протяжении 12 лет: с 1995 по 2007 год. Он единственный французский политик, который дважды становился премьер-министром - в 1974 и в 1986 годах.

Проиграв Миттерану в президентской гонке 1988 года, Ширак ушел в оппозицию, однако в 1995-м снова выставил свою кандидатуру и победил.