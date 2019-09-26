Песков назвал неординарным факт публикации стенограммы беседы Трампа с Зеленским

В Кремле отметили неординарность факта публикации стенограммы телефонной беседы между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике», - сказал он.

При этом Песков не стал комментировать содержание беседы Трампа с Зеленским, отметив, что это исключительно внутренние дела Соединенных Штатов и Украины.

Палата представителей Конгресса США, которую контролирует Демократическая партия, во вторник объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Поводом для такого решения стали сообщения об оказании президентом Соединенных Штатов в июльском телефонном разговоре давления на украинского лидера с целью побудить официальный Киев помочь Трампу переизбраться на новый срок в 2020 году.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму беседы, после чего в Министерстве юстиции США заявили, что не находят в ней нарушений закона. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп не оказывал на него давление во время того разговора.