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Песков назвал неординарным факт публикации стенограммы беседы Трампа с Зеленским

Роман Захаров
12:53 26.09.2019
В Кремле не стали комментировать содержание телефонной беседы президентов США и Украины.
Песков назвал неординарным факт публикации стенограммы беседы Трампа с Зеленским
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Кремле отметили неординарность факта публикации стенограммы телефонной беседы между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Надо признать, что, конечно, публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - это нечасто встречается в дипломатической и межгосударственной практике», - сказал он.

При этом Песков не стал комментировать содержание беседы Трампа с Зеленским, отметив, что это исключительно внутренние дела Соединенных Штатов и Украины. 

Палата представителей Конгресса США, которую контролирует Демократическая партия, во вторник объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. Поводом для такого решения стали сообщения об оказании президентом Соединенных Штатов в июльском телефонном разговоре давления на украинского лидера с целью побудить официальный Киев помочь Трампу переизбраться на новый срок в 2020 году.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму беседы, после чего в Министерстве юстиции США заявили, что не находят в ней нарушений закона. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Дональд Трамп не оказывал на него давление во время того разговора.

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