Горит химзавод: во французском Руане закрыты все учебные заведения

На северо-западе Франции в городе Руане и ближайших муниципалитетах экстренно закрыты все учебные заведения и детские сады. Местным жителям рекомендовано не покидать свои дома из-за горящего химического завода.

Возгорание на химзаводе случилось в ночь на четверг, 26 сентября. Опасность состоит в том, что в здании находится опасное сырье. Небо заволокло дымом, слышны взрывы. Экстренные службы огородили окружающую территорию, перекрыли все подъездные дороги. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ликвидации пожара участвуют около 130 сотрудников экстренных служб. Они рекомендуют при попадании сажи на кожу немедленно ее смыть, так как вещество может нанести вред здоровью.