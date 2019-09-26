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Следователи назвали возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле

Тамара Астапенкова
12:25 26.09.2019
На борту лайнера находились 349 человек, в том числе десять членов экипажа.
Следователи назвали возможные причины жесткой посадки Boeing в Барнауле
© Фото: СК РФ

Следователи выдвигают две версии причины инцидента с самолетом в Барнауле, в результате которого пострадали 56 человек. Предполагается, что жесткая посадка и возгорание стойки шасси могли произойти из-за ошибки пилотов или некачественного техобслуживания.

Вечером в среду, 25 сентября, в аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку Boeing 767-300, на борту которого находились 349 человек, в том числе десять членов экипажа. Самолет при заходе на посадку коснулся полосы, после чего вновь начал набирать высоту. У лайнера загорелась задняя стойка шасси. Приземлиться удалось только со второй попытки.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

«Рассматриваются две версии причины инцидента в аэропорту Барнаула: ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание. Точнее будет известно после ряда экспертиз, изучения большого объема документов. Срок предварительного следствия составит два месяца», - заявили в Западно-Сибирском следственном управлении СК РФ на транспорте.

На данный момент пострадавшие в аэропорту Барнаула отправлены на амбулаторное лечение. Госпитализирована только одна женщина, предполагаемый диагноз которой - «ушиб почки».  

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