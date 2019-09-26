Жители Уфы вышли ловить рыбу в дворовых лужах: видео

Жильцы одного из домов по улице Гагарина в Уфе ловят рыбу, не отходя от своего жилища. Видеозапись процесса необычной рыбалки размещена в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, что мужчина забрасывает удочку в огромную лужу, расположенную во дворе, и через какое-то время вытаскивает оттуда крупного карася.

Стоит отметить, что ролик является постановочным. Таким способом местные жители пытаются привлечь внимание властей к проблеме плохих дорог, превращающихся после дождей в настоящие реки, которые невозможно преодолеть ни пешком, ни на автомобиле.