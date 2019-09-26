В Кремле отвергли обвинения в нарушении ДРСМД

Россия категорически не согласна с обвинениями в ее адрес в нарушении ДРСМД. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что Москва «не нарушала букву ДРСМД». По словам Пескова, Россия, наоборот, продолжает «последовательно и аргументированно» обвинять в нарушении Договора США.

Представитель Кремля также подтвердил информацию о том, что президент России Владимир Путин направил послание основным странам Европы и Азии с призывом воздержаться от размещения ракет средней и меньшей дальности на их территориях.

Ранее в НАТО заявили, что получили письмо от Путина с предложением о введении моратории на развертывание РСМД.