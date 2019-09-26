В Кремле оценили слова Лукашенко о готовности ввести миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложение белорусского президента о готовности ввести миротворцев в Донбасс требует понимания отношения к этому участников конфликта.

«Это новое предложение, нужно в первую очередь понимать отношение участников конфликта к такому предложению. В минских договоренностях этого нет», - заявил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов закрыть границу между Украиной и Россией и ввести туда миротворцев.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема - ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите», - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, для того чтобы взять под контроль участок российско-белорусской границы, ему требуется согласие двух сторон. Он уточнил, что придерживается позиции «единой и неделимой» Украины и продолжит способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.