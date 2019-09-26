Суд отложил рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову

Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение апелляции на приговор актеру Павлу Устинову. Это связано с отсутствие у суда «технической возможности изучить видео задержания».

Десять дней назад Устинова приговорили к трем с половиной годам колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции в Москве он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии.

На сегодняшних слушаниях сотрудник силового ведомства, пострадавший от действия артиста, сказал, что считает приговор Устинову излишне суровым.

Прокуратура, в свою очередь, сегодня обратилась к суду с ходатайством изменить приговор Павлу Устинову на несвязанный с лишением свободы.