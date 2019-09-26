Зеленский удивился публикации стенограммы его разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в Нью-Йорке, признался, что не ожидал публикации полной версии расшифровки стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом.

В среду, 25 сентября, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров президентов США и Украины, прошедших в июле этого года. Инициатором публикации стал главный оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден. По его мнению, действующий глава государства оказывал давление на украинского президента, чтобы тот возобновил расследование дела в отношении Байдена-младшего. После слов экс-вице-президента в палате представителей конгресса начали процедуру импичмента.

После публикации расшифровки Зеленский признался, что не знает формата подобных процедур и думал, что будет обнародована только «своя часть».

«Я просто думал, что они опубликуют свою часть», - приводит слова Зеленского канал «112».

Украинский лидер пояснил, что не знает, требуется ли перед подобной публикацией письменное согласие. При этом он отметил, что не был против обнародования расшифровки стенограммы. Но, по его мнению, иногда их не стоит публиковать, хотя он ничего не боится.