Саудовский принц взял на себя ответственность за убийство Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд взял на себя ответственность за гибель в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги. Это следует из анонса документального фильма цикла Frontline на сайте Службы общественного вещания США PBS.

«Это произошло, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность», - сказал он.

В то же время Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул, что не был осведомлен о происходившем с журналистом.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогги, который работал обозревателем в американской газете Washington Post, пропал после того, как 2 октября прошлого года вошел в здание Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Двадцатого октября саудовские власти заявили, что Хашогги был убит в здании дипмиссии в ходе конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

В апреле 2019 года США запретили въезд на территорию страны 16 гражданам Саудовской Аравии, подозреваемым в убийстве Джамаля Хашогги.